Calciomercato Serie B, il punto su acquisti e cessioni squadra per squadra. Aspettando il sorteggio del calendario in programma il 15 luglio p.v., è già entrato nel vivo il mercato della Serie B 2022/23. Dagli acquisti alle cessioni, ecco tutte le ufficialità squadra per squadra (in ordine alfabetico). Dati di Transfermarkt.

Calciomercato Serie B, acquisti e cessioni squadra per squadra

E’ entrato ufficialmente nel vivo anche il calciomercato in Serie B con le squadre che parteciperanno al prossimo campionato che stanno facendo affari per cercare di accontentare i propri allenatori. Ma qual è la situazione squadra per squadra? Scopriamolo insieme.

ASCOLI

Acquisti: Caligara, Bellusci, De Paoli, Giordano, Ciciretti, Lungoyi

Cessioni: Sabiri, Ricciardi, D’Orazio, Paganini, Ganz, Spendlhofer

BARI

Acquisti: Vicari, Cheddira, Dorval, Bosisio, Galano, Maiello, Terranova

Cessioni: Mercurio, Paponi, Citro

BENEVENTO

Acquisti: Masciangelo, Forte, Paleari, Karic, Capellini, Koutsoupias

Cessioni: Montipò, Brignola, Gyamfi, Sau

BRESCIA

Acquisti: Garofalo, Galazzi, Lezzerini, Niemeijer, Andrenacci, Moreo

Cessioni: Joronen, Donnarumma, Pajac, Spalek, Palacio, Behrami

CAGLIARI

Acquisti: Viola, Di Pardo

Cessioni: Simeone, Vicario, Carboni, Bellanova, Marin, Caligara, Cragno, Tripaldelli, Miangue, Gagliano, Cusumano, Lykogiannis

CITTADELLA

Acquisti: Asencio, Embalo

Cessioni: nessuno

COMO

Acquisti: Cerri, Ba, Parigini, Delli Carri

Cessioni: Facchin

COSENZA

Acquisti: Martino, Rispoli, Panico, D’Urso, Brignola

Cessioni: Gerbo, Bittante

FROSINONE

Acquisti: Lucioni, Monterisi, Turati, Moro, Ciervo

Cessioni: Zampano, De Lucia, Maiello, Bozic, Ricci, Iemmello, Kremenovic, Klitten, Tabanelli, Koblar, Brighenti

GENOA

Acquisti: Melegoni, Coda, Martinez, Ilsanker

Cessioni: Lerager, Agudelo, Paleari, Vazquez, Destro, Criscito, Andrenacci, Curardo, Serpe, Caicedo, Masiello, Marchetti, Sirigu

MODENA

Acquisti: Falcinelli, Seculin, Mosti, Magnini, Cittadini, Panada, Coccia

Cessioni: Di Paola, Spurio, D’Antoni, Molinaro

PALERMO

Acquisti: Soleri, Damiani, Fella

Cessioni: Odjer, Floriano, Pelagotti

PARMA

Acquisti: Tutino, Del Prato, Cobbaut, Estevez, Romagnoli, Buayi-Kiala

Cessioni: Cheddira, Sepe, Rispoli, Kucka, Brugman, Sprocati, Busi, Pavone, Rinaldi, Danilo, Pandev

PERUGIA

Acquisti: Curado, Iannoni

Cessioni: Carretta, D’Urso, Fulignati, Zaccagno, Falzerano

PISA

Acquisti: Beruatto, Jureskin

Cessioni: Birindelli, Alberti, Kucich, Izzillo, Quaini

REGGINA