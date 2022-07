Dove vedere sorteggio calendario Serie B: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Questa sera alle ore 20.30 presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, nascerà il nuovo campionato di Serie B (sei capoluoghi di provincia in rappresentanza di ben quattordici regioni) che comincerà venerdì 12 agosto con l’anticipo del venerdì, mentre l’ultima giornata della stagione regolare sarà il 19 maggio. In questa stagione disputeranno il torneo cadetto piazze importanti come le neopromosse Bari e Palermo e le retrocesse Cagliari e Genoa.

Non sarà prevista nessuna pausa durante il Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre): infatti in quel periodo saranno in programma le giornate 15-16-17-18; solo due i turni infrasettimanali, ovvero giovedì 8 dicembre 2022 e martedì 28 febbraio 2023. Pausa invernale dal 27 dicembre al 13 gennaio 2023.

Dove vedere calendario Serie B in tv e streaming

Il sorteggio del calendario di Serie B sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) con la conduzione affidata a Marina Presello e Marco De Micheli. L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento, ma anche sul sito skysport.it.

Un’altra opzione per seguire il sorteggio sarà DAZN, la piattaforma del gruppo Perform dove per poterlo vedere è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Inoltre anche questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno e anche qui si potrà seguire la cerimonia.

Criteri calendario:

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023;

– relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.

Stadi di Serie B 2022/23