DOVE VEDERE PARMA-COSENZA STREAMING GRATIS E DIRETTA TV – Da un lato una squadra intraprendente ma sfortunata nei risultati, dall’altra una squadra che riesce a fare risultato nonostante le difficoltà. Allo Stadio Ennio Tardini va in scena Parma-Cosenza, con gli emiliani reduci da due pareggi consecutivi e i calabresi galvanizzati da due vittorie nelle prime due giornate che valgono il punteggio pieno in Serie BKT.

Parma Cosenza si giocherà domenica 28 agosto 2022, alle ore 20:45. Il match, valido per la 3^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Ennio Tardini di Parma. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere la partita tra Parma-Cosenza in diretta tv e streaming gratis.

Le probabili formazioni di Parma-Cosenza



Parma (in aggiornamento)

Cosenza (in aggiornamento)



Dove vedere Parma-Cosenza Serie B streaming e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN o Helbiz?

La partita del campionato di Serie B tra Parma e Cosenza verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Tardini anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.