Serie B, dove vedere Parma-Bari: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Venerdì 12 agosto, alle ore 20.45, allo stadio “Tardini”, il Parma di Fabio Pecchia ospiterà il Bari di Michele Mignani, il match è valido per la 1.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Parma-Bari in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Entrambe le squadre hanno esordito nella nuova stagione in Coppa Italia con il Parma che ha battuto ai 32.esimi di finale la Salernitana 0-2 allo stadio “Arechi” di Salerno, e il Bari che ha prima eliminato il Padova nel turno preliminare e poi ha battuto 1-4 il Verona allo stadio “Bentegodi”. Parma e Bari si ritroveranno ad ottobre anche in Coppa Italia per i 16.esimi di finale.

Dove vedere Parma-Bari, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Parma-Bari, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 251. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.



Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.