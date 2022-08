Serie B, probabili formazioni Bari-Palermo: Brunori sfida Antenucci

Venerdì 19 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B tra Bari-Palermo. Le due compagini, guidate da Michele Mignani ed Eugenio Corini, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari.

Serie B, Bari-Palermo: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce dal pareggio in trasferta contro il Parma alla prima giornata del campionato di Serie B. I pugliesi, infatti, hanno pareggiato per 2-2 allo stadio Ennio Tardini contro i gialloblù: in gol Antenucci, tra i protagonisti della promozione in serie cadetta e Folorunsho. Il Palermo, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria in casa contro il Perugia in occasione della prima uscita in Serie B. I rosanero, infatti, hanno superato gli umbri per 2-0, in gol Brunori ed Elia.

Probabili formazioni Bari-Palermo

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente/Stoppa; Brunori.

Indisponibili: Accardi, Devetak, Sala

Squalificati: nessuno

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira.

Indisponibili: Ceter, Vicari

Squalificati: nessuno