Thierry Henry sbarca a Como per entrare nel club

Thierry Henry sbarca sul Lago di Como per entrare nella società lombarda. Il campionissimo francese non rimetterà le scarpette con i tacchetti, anche se nonostante i 44 anni d’età potrebbe ancora dire la sua in campo. L’ex stella di Arsenal e Barcellona nelle vesti di imprenditore ha deciso di investire nel club azzurro, infatti dovrebbe acquistare le azioni della società appartenente alla londinese SENT Entertainment Ltd.

Dopo Fabregas anche Thierry Henry entra nel Como

Il colpo Fabregas ha scosso il calciomercato della Serie B, un campione internazionale della sua caratura difficilmente si è visto calcare i campi del campionato cadetto. L’operazione oltre che a livello calcistico ha avuto un impatto mediatico notevole ed è riuscita nell’obiettivo di attrarre nuovi investitori. Tra questi ci sarebbe appunto Thierry Henry che come riportato da Sky Sport, sarebbe atteso nel capoluogo lombardo per mettere tutto nero su bianco. Di questo passo la notorietà del club comasco è destinata ad aumentare e i tifosi iniziano a sognare grandi traguardi.