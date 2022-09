Dove vedere Benevento-Cagliari streaming gratis e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Tutta la Serie BKT e’ su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Benevento-Cagliari si giocherà sabato 10 settembre 2022, alle ore 14. Il match, valido per la 6^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Vigorito di Benevento.

Le probabili formazioni di Benevento-Cagliari

BENEVENTO(3-5-2): Paleari, Glick, Veseli, Cappellini, Improta, Acampora, Tello, Foulon, Karic, Forte, La Gumina.

CAGLIARI(4-3-1-2); Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Obert, Rog, Viola, Mokaoumbou, Nandez, Mancosu, Lapadula.

Dove vedere Benevento-Cagliari Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Benevento e Cagliari verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Vigorito anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.