Dove vedere Palermo-Genoa: streaming e diretta tv Rai Sport, Sky o DAZN?

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Genoa, valevole per la 5.a giornata del campionato di Serie B, che vede in classifica i rossoblù con otto punti, mentre i rosanero ne hanno quattro.

Sono sedici i precedenti nella Serie Cadetta in terra siciliana con i padroni di casa ancora imbattuti (otto successi e otto pareggi); l’arbitro della sfida sarà Francesco Cosso della sezione A.I.A. di Reggio Calabria.

Palermo-Genoa, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup, Jagiello, Aramu; Coda, Ekuban.

Dove vedere Palermo-Genoa in tv e streaming

Il match Palermo-Genoa 5.a giornata di campionato, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch.2o2) e Sky Sport (ch.251) il “Pacchetto Calcio” (comprendente anche Sky TV) ha un costo di 19,99 euro al mese, con un costo di installazione di 30 euro.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

La partita del “Barbera” si potrà seguire anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. Si possono associare fino a sei dispositivi diversi, ma la novità sarà che con la versione Standard due dispositivi potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda invece la versione Plus (disponibile dal 2 Agosto) puoi utilizzare due dispositivi in contemporanea pur registrati anche in luoghi differenti.

Inoltre anche in questa stagione il campionato di Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv, acquistando l’abbonamento specifico (differente da quello base di Prime). I prezzi attualmente in vigore sono i seguenti: mensile 5,99 euro con 4 euro al mese di cashback da spendere in mobilità; annuale 49,99 euro con 30 euro all’anno di cashback da spendere in mobilità e infine “unlimited” 39,99 euro al mese.

