Dove vedere Spal-Genoa streaming gratis e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Spal-Genoa si giocherà sabato 1 ottobre 2022, alle ore 14. Il match, valido per la 7^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Paolo Mazza di Ferrara.

Le probabili formazioni di Spal-Genoa

SPAL (3-5-2): Alfonso, Meccariello, Dickmann, Arena, Tripaldelli, Zanellato, Esposito, Proia, Maistro, Moncini, La Mantia. Allenatore: Venturato.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup, Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. Allenatore: Blessin.

Dove vedere Spal-Genoa Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Spal e Genoa verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Vigorito anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.