Dove vedere Ternana-Perugia streaming gratis e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Tutta la Serie BKT e’ su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Ternana-Perugia si giocherà domenica 18 settembre 2022, alle ore 16:15. Il match, valido per la 6^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Liberati di Terni.

Le probabili formazioni di Ternana-Perugia

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Capuano; Corrado, Mantovani, Di Tacchio, Coulibaly, Palumbo; Raul Moro, Donnarumma.

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro, Paz; Di Carmine, Olivieri.

Dove vedere Ternana-Perugia Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Ternana e Perugia verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Vigorito anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.