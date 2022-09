Serie B, probabili formazioni Bari-Brescia: le scelte di Mignani e Clotet

Sabato 1 ottobre alle ore 14:00 allo Stadio San Nicola di Bari andrà in scena il big match di Serie B, valido per la settimana giornata, tra il Bari e il Brescia. La formazione biancorossa è posizionata al quarto posto in classifica a dodici punti e arriva dall’importante successo per 1 a 0 in casa del Cagliari. La formazione biancazzurra, invece, si trova al primo posto in classifica a pari punti con la Reggina e a quota quindici punti (+3 dal Bari) e arriva dalla vittoria per 1 a 0 contro il Benevento. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno del San Nicola.

Probabili formazioni Bari Brescia

Ecco di seguito le probabili formazioni scelte da Michele Mignani e Pep Clotet per il big match della settima giornata di Serie B tra Bari e Brescia:



BARI (4-3-2-1): Caprile; Mazzotta, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta, Antenucci; Cheddira.

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Labojko, Nodj, Bertagnoli; Benali, Ayè, Moreo.