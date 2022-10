SERIE B – DOVE VEDERE ASCOLI-CAGLIARI –

L’ultima partita della decima giornata di Serie B si giocherà allo Stadio Cino e Lillo del Duca tra Ascoli-Cagliari. La gara di lunedì 24 ottobre 2022 ore 20.30 verrà guidata dall’arbitro G. Aureliano.

L’Ascoli è reduce di una lunga partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, finita allo stremo dei calci di rigori, dove alla fine a raggiungere gli ottavi sono stati i blucerchiati. In campionato i Piceni sono dodicesimi in classifica con 12 punti. In 9 gare c’è un equilibrio di risultati: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte.

Il Cagliari arriva dall’amara sconfitta contro il Bologna, dove i rossoblù si sono imposti per 1-0, non semplice battere una squadra di Serie A. La formazione sarda in campionato ha ottenuto 4 successi e due pareggi, attualmente è in nona posizione in classifica con 14 punti.

Numerosi i precedenti tra le due formazioni, al momento si contano 33 match: 13 vittorie dei rossoblù, 12 pareggi e 8 vittorie del Cagliari.

SERIE B – Dove vedere Ascoli-Cagliari

La sfida al Del Duca di Ascoli Piceno, di lunedìì 24 ottobre 2022 ore 20.30 tra Ascoli-Cagliari verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Bidaoui, Dionisi. Allenatore: Cristian Bucchi

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu, Falco, Luvumbo. Allenatore: Fabio Liverani