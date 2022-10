SERIE A – DOVE VEDERE SASSUOLO-VERONA –

L’ultima gara dell’undicesima giornata di Serie A è Sassuolo-Verona, la sfida si giocherà lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 20.45. La partita al Mapei Stadium di Sassuolo verrà arbitrata da A. Santoro.

Il Sassuolo è reduce da due sconfitte, quella contro l’Atalanta e quella precedente contro l’Inter. A secco dal 2 ottobre, vittoria contro la Salernitana. La formazione neroverde è al decimo posto in classifica con 12 punti, ottenuti con 3 vittorie e 3 pareggi.

Il Verona arriva da 3 sconfitte consecutive: Udinese, Salernitana, Milan. La formazione dei Ducali dovrà cambiare rotta se vorrà migliorare la situazione in classifica dove alloggia in zona retrocessione, 18esimo posto, con 5 punti all’attivo.

I precedenti tra Sassuolo-Verona, tra Serie A, B, C1 e Coppa Italia sono 22: 11 vittorie dei neroverdi, 8 dell’Hellass e 3 pareggi.

SERIE A – Dove vedere Sassuolo-Verona

La partita tra Sassuolo-Verona di lunedì 24 ottobre 2022 ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN (Attiva qui il tuo abbonamento) La partita sarà visibile sulle smart Tv di ultima generazione tramite l’apposita App. Sempre con l’app si potrà seguire la sfida su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita verrà trasmessa anche da SKY, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la partita sarà visibile in tv tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.