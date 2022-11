Dove vedere Benevento-Bari streaming gratis e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Tutta la Serie BKT e’ su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Benevento-Bari si giocherà sabato 5 novembre 2022, alle ore 14. Il match, valido per la 12^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Tre punti e nessuna vittoria nelle ultime sette gare per i campani, che arrivano al match con la consapevolezza che adesso non si può più davvero sbagliare: il quart’ultimo posto rischia di mettere in serio dubbio la permanenza in B: il Bari, però, venderà cara la pelle ed è alla ricerca di una vittoria che manca da tre partite.

Le probabili formazioni di Benevento-Bari

Benevento (in aggiornamento).

Bari (in aggiornamento).

Dove vedere Benevento-Bari Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Benevento e Bari verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Vigorito anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.