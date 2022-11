Il pareggio per 2-2, con gol subito all’ultimo minuto di gioco, lascia l’amaro in bocca al Cagliari. Liverani è sempre più nell’occhio del ciclone dopo i risultati deludenti e lo spauracchio esonero è dietro l’angolo. I sardi sono attualmente al decimo posto, con 16 punti, fuori dalla zona play off. Il terzo posto è occupato dalla Ternana a quota 21 mentre il secondo è a quota 22 dal Genoa, con una partita in meno. Nelle ultime 5 il Cagliari ha raccolto 6 punti, frutto di tre pareggi, una vittoria e una sconfitta.

Esonero per Liverani?

Dopo la rivoluzione che ha portato all’allontanamento del ds Capozucca e del dg Passetti, la posizione dell’allenatore è stata in costante dubbio. E i risultati poco convincenti sicuramente non giocano a favore del tecnico. Liverani sembra aver perso la fiducia della piazza che sui social chiede il suo esonero, convinti che il Cagliari sia una squadra candidata alla promozione diretta. La rosa a disposizione dell’allenatore è di altissimo livello e non rispecchia quanto visto finora sul rettangolo di gioco. In attesa dei due match che completeranno la dodicesima giornata, il Cagliari affronterà il Pisa la prossima giornata per poi andare a giocare il 27 Novembre in casa della capolista Frosinone. Probabile, in caso di mancata vittoria contro il Pisa, un cambio di rotta.