Reggina, Inzaghi annuncia novità di formazione contro il Benevento

La Reggina che tra qualche ora affronterà il Benevento sarà una squadra con delle novità e dei rientri importanti rispetto al solito. Lo ha annunciato mister Filippo Inzaghi nella conferenza stampa prepartita. La Reggina vuole continuare nel suo sogno e oggi è una gara importante da affrontare.

Le parole di Inzaghi

La Reggina affronterà il Benevento in una partita da vincere per rimanere in alto e coltivare il sogno promozione. Ecco le parole di mister Inzaghi: “Contro il Benevento chi ha giocato meno partirà titolare, ho molti dubbi ma sono molto sereno. Il 4-2-3-1? E’ un’idea, è che in queste giornate non abbiamo avuto Santander, che domani torna, per 15-20 minuti potrà tornarci utile. Quando lo avremo al meglio valuterò anche Menez e una punta. Una defezione invece arriva da Obi, che torna indisponibile e non ci sarà. In un allenamento ha sentito una botta, si è formato un’ematoma, non si sente libero, non voglio rischiarlo”.