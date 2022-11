Serie B, dove vedere Parma-Modena: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Sabato pomeriggio, alle ore 15 allo Stadio Tardini di Parma si disputerà il big match Parma-Modena, valevole per la 14.a giornata del campionato di Serie B, che vede i padroni di casa al quarto posto in classifica con 22 punti, mentre i canarini di mister Tesser si trovano a quota 14 punti con la quindicesima posizione conquistata fino ad ora.

La Serie BKT riparte dalla sfida tutta emiliana tra Parma e Modena: i ducali tentano l'assalto al secondo posto. Chi avrà la meglio nel derby? Il Parma di Pecchia è reduce da un rendimento altalenante: la rotonda vittoria sul Cittadella (3-1) ha fatto dimenticare la ferita di misura subita in casa del Palermo. Ora però, serve ripetersiin un match ad alta tensione. Ha poco da sorridere il Modena, che non torva la via della vittoria da quattro giornate. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere Parma-Modena in diretta tv e streaming gratis. Si gioca sabato alle ore 15:00 al Tardini nel derby emiliano tra le due compagini.

Parma Modena 3-1 | Highlights ultima sfida al Tardini

Dove vedere Parma-Modena in tv e streaming

La partita tra Parma e Modena, in programma sabato 26 novembre alle ore 15:00, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l'applicazione.