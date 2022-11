Ternana choc: esonerato Lucarelli, ecco il perché

La Ternana che viaggiava a ritmo spedito e incredibilmente in vetta al campionato di Serie B fino a qualche settimana fa sembra essere uno sbiadito ricordo. Adesso non è nemmeno lontana parente da quella squadra li. Ragion per cui la dirigenza della Ternana ha deciso di esonerare il mister Cristiano Lucarelli.

Lucarelli esonerato, ecco il perché

Cristiano Lucarelli stava facendo benissimo in B con la Ternana ma nel calcio si sa, le cose cambiano molto rapidamente e la sconfitta di Pisa è stata fatale per lui. La squadra umbra infatti non ottiene i tre punti da cinque partite (tre pareggi e due sconfitte). Per questo motivo, dopo la sconfitta di Pisa, la società ha esonerato l’allenatore Cristiano Lucarelli. Rimane invece lo staff, con Vanigli allenatore in seconda, al momento alla guida della squadra. La Ternana nelle ultime cinque partite, oltre a non aver vinto, ha segnato soltanto due gol, subendone invece sei. Una situazione che non piace alla dirigenza, che adesso ha scelto la via dell’esonero per Lucarelli.