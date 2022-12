Aggiornamento panchina Cagliari: il cerchio si stringe, due nomi in ballo

Il Cagliari stringe il cerchio intorno a due nomi, dopo l’esonero di mister Liverani. Il nuovo allenatore sarà chiamato a ricostruire un gruppo intristito dai risultati e dal non gioco della squadra. La società aveva provato a dare fiducia a Liverani ma dopo l’ultimo ko contro il Palermo la situazione, anche di classifica era diventata insostenibile.

I due nomi per la panchina del Cagliari

Il nome che circola da un po’ di tempo per la panchina del Cagliari è quello di Claudio Ranieri, che però ancora non ha firmato con la società. Trattativa avviata ma non conclusa. Occhio così al secondo nome che sembra risalire con imponenza la corrente, quello di Beppe Iachini, esperto allenatore e conoscitore della Serie B. In realtà ci sarebbe anche un terzo nome come quello di D’Aversa, ma al momento sembra più defilato. Vedremo se le prossime ore saranno quelle decisive o se il Cagliari si prenderà qualche giorno di riflessione in più.