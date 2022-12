Genoa: ufficializzato il grande ritorno, ecco per quanto. E poi…

Grande ritorno doveva essere e grande ritorno sarà. Tornerà a vestire la maglia del Genoa Domenico Criscito. Ritorno importante quanto voluto, che aggiungerà esperienza, carisma e tanta voglia di lottare verso l’obiettivo chiamato promozione, dopo che lo scorso anno anche lui ha subito l’onta della retrocessione.

Il contratto di Criscito e il futuro

Il Genoa si prepara a riabbracciare Domenico Criscito. Il difensore nelle prossime ore riceverà il nulla osta per mettersi a disposizione di Gilardino. Il contratto sarà di sei mesi, fino a giugno, poi il giocatore potrebbe terminare la carriera e iniziare a pensare al proprio futuro fuori dal campo. L’idea è quella di iscriversi al corso da allenatore e iniziare questo percorso. I contatti con il grande ex Criscito sono stati riattivati dopo l’esonero di Blessin. Semplice coincidenza o c’era qualcosa tra i due che non era compatibile. Sta di fatto che l’ex capitano è tornato a vestire la gloriosa maglia del Genoa.