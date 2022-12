Calciomercato Genoa: tutto fatto per l’arrivo del nuovo difensore classe 2004

Il Genoa del nuovo corso (provvisorio?) targato Alberto Gilardino è attivo e vigile sia in campo che fuori. La società sta cercando di cogliere le occasioni che il calciomercato gli può presentare, cercando però di lavorare con parsimonia e senza nomi altisonanti. Il motivo è presto spiegato: il gruppo allenato proprio da Gilardino è unito e compatto e mettere altra importante carne al fuoco rischierebbe solo di creare problemi, e al momento è l’ultima cosa che si vuole, vista la ritrovata serenità.

Ecco il nome del giovane difensore

Ma le opportunità del calciomercato sono talmente vaste che il Genoa ne ha colta una. E’ arrivato in città pronto per essere ufficializzato il difensore uruguaiano Alan Maturro, classe 2004. Ragazzo giovanissimo che se servirà saprà dare il suo apporto in un reparto che ha bisogno di tutti in un campionato lungo e difficile come quello della Serie B. Maturro firmerà un contratto che lo legherà al Genoa fino al 2026 e proviene dal Defensor Sporting. Una scommessa, una giovane scommessa che al Genoa vogliono vincere tutti.