Ternana: il cambio di panchina non basta, arriva una sconfitta. Le parole di Andreazzoli

La Ternana ha cambiato guida tecnica ma il risultato non è cambiato, arriva una sconfitta pesante in quel di Venezia. I padroni di casa si impongono per 2-1 e la Ternana del nuovo corso targato Andreazzoli torna a casa con una sconfitta. Sicuramente il nuovo allenatore avrà bisogno di tempo per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, fatto sta che ora arriva una nuova sconfitta.

Le parole di Andreazzoli nel post partita

Aurelio Andreazzoli che ha preso il posto di Cristiano Lucarelli faceva oggi il suo esordio in una partita non facile come quella di Venezia. Ternana che esce sconfitta per 2-1, ecco le parole di Andreazzoli: “Siamo stati produttivi e non realizzativi, anche per merito del loro portiere. Loro ottima squadra. Ho fatto i complimenti ai miei, torniamo dispiaciuti ma non sconsolati”.