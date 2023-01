Calciomercato Reggina: è fatta per l’arrivo del portiere, conferma Taibi

La Reggina punta dritto sul portiere e stavolta sembra essere arrivata la svolta, c’è anche la conferma di Massimo Taibi. Sempre più vicino il cambio casacca dell’estremo difensore Nikita Contini che è ad un passo dalla Reggina, dopo l’esperienza alla Sampdoria. Il portiere si è rifiutato di fare il terzo al Napoli e gradisce un posto da titolare altrove.

Contini-Reggina ci siamo

“È quasi fatta”. Non dice il nome il ds Massimo Taibi, ma si tratta di Nikita Contini (26), estremo difensore italo-ucraino in forza alla Sampdoria ma il cui cartellino è di proprietà del Napoli. Arriverà in prestito alla corte di Inzaghi. La Reggina era alla ricerca di un portiere da tempo. Dopo Sirigu si è virati su Contini definitivamente ed è stato affondato il colpo. Il portiere sembra gradire la sua centralità nel progetto. Solo prestito per Nikita Contini che tornerà comunque a Napoli. Chissà magari per fare il secondo di Meret.