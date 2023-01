Calciomercato Genoa: ultima novità riguarda l’interesse per la punta del Torino

Il Genoa ha un nome nuovo per questo calciomercato e riguarda un centravanti, ora in forza al Torino. Non si tratta di una priorità per gli uomini di Alberto Gilardino, ma un suo arrivo farebbe a dir poco comodo al mister del Genoa.

Il giocatore cercato dal Genoa

Il Genoa nelle ultime ore starebbe trattando con l’agente di Demba Seck, giocatore che rappresenta il profilo che i rossoblu stanno cercando. Partito ufficialmente Yeboah ora il Genoa si vuole buttare su di lui per migliorare tutto il resto della squadra. Sebbene il Torino lo ceda solo in prestito, sull’ala destra classe 2001, 190 centimetri e piede mancino, si sarebbe rivolto il mirino del Grifone. Si tratta di un elemento che abbina al cambio di passo buone doti di dribbling e una fisicità che, all’occorrenza, può tenere occupate le difese avversarie. Peraltro Demba Seck, senegalese di origine ma cresciuto nelle giovanili dell’Imolese e della Spal, già conosce la categoria della Serie B avendo giocato l’anno scorso tra le file del club estense raccogliendo 18 presenze, un gol e due assist.