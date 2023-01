Domani pomeriggio, alle ore 14, allo stadio “Vigorito”, si disputerà il match Benevento-Genoa, valido per la 21.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Benevento-Genoa in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Benevento ha 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Cosenza al “Marulla”. Il Genoa, invece, è terzo con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima contro il Venezia per 1-0 al “Luigi Ferraris”.

Benevento-Genoa sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di Torino, coaudiuvato da Di Iorio e Yoshikawa, mentre il quarto uomo sarà Perri. Var ed Avar saranno rispettivamente Valeri e Pagliardini.

Dove vedere Benevento-Genoa, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Benevento-Genoa, valido per la 21.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.