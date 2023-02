Cagliari, Ranieri con un dubbio difensivo in vista del Venezia, mentre per l’attacco la scelta è obbligata

Il Cagliari non vede l’ora di affrontare il Venezia per due motivi in particolare. Innanzitutto per dimenticarsi dei 2 punti buttati nel finale di gara a Bari e tornare subito in corsa per un posto nei piani altissimi di classifica. Poi per cancellare dalla testa la sindrome e lo stadio del Venezia, squadra e luogo dove il Cagliari retrocesse lo scorso anno, non riuscendo a vincere una partita contro una squadra già retrocessa da tempo.

I dubbi e le certezze di Ranieri

Se in attacco Claudio Ranieri non potrà avere dubbi, vista l’assenza di Pavoletti e Lapadula, in difesa il mister nutre un dubbio che probabilmente scioglierà solo all’ultimo istante. Ranieri, se dovesse confermare la difesa a tre anche contro il Venezia sarà chiamato probabilmente a scegliere uno tra Altare e Goldaniga. Infatti, Dossena e Obert, sembrano quelli maggiormente favoriti per due maglie da titolari. Altare ritorna dalla squalifica rimediata contro il Benevento, mentre Goldaniga ha giocato molto bene nell’ultima gara. Dubbio che Ranieri porterà avanti in settimana, anche se Altare sembra essere favorito per una maglia da titolare.