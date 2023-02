Cagliari: contro il Venezia tocca a Prelec, ecco chi lo potrebbe affiancare. Ranieri in dubbio

Il Cagliari nel prossimo turno del campionato di Serie B affronterà il Venezia, partita sicuramente insidiosa per la squadra sarda, che vuole però trovare i 3 punti in palio. Condizione necessaria per riuscire ad avvicinare le posizioni di vertice, a cui ambisce Ranieri. Squadra che sarà priva di Pavoletti e Lapadula, in avanti spazio a Prelec.

Ranieri sceglie il tandem offensivo

In avanti per il Cagliari spazio a Prelec, ecco da chi potrebbe essere affiancato. Ranieri è in dubbio e forse se lo porterà avanti fino a poche ore dall’inizio della gara. Come detto in attacco non ci saranno Gianluca Lapadula (squalificato) e Leonardo Pavoletti (ancora infortunato). Nell’ultimo allenamento Ranieri ha provato sia Zito Luvumbo che Marco Mancosu come partner di Prelec, sicuro titolare. Da non scartare anche l’ipoesi Adam Griger, e si tratterebbe di una novità. Sicuramente il Cagliari ha bisogno di trovare nuove reti, oltre a quelle di Lapadula, a cominciare da Venezia.