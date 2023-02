In una Serie B che sta regalando sorprese – Benevento penultimo, sconfitto nel match contro il Venezia – stanno saltando molte panchine. Dopo l’esonero di Liverani al Cagliari, sostituto poi da Ranieri, anche l’Ascoli ha deciso per il cambio di guida tecnica, facendo pagare cara a Bucchi la sconfitta contro il Cittadella. L’Ascoli è attualmente tredicesimo, con 26 punti, superato proprio dal Cittadella, dodicesimo con 27 punti. Nelle ultime 5 partite, l’Ascoli ha raccolto solo 1 punto, frutto del pareggio con la Spal e le sconfitte con Cittadella, Palermo, Ternana e Reggina.

Esonero Bucchi: il comunicato

Considerando le ultime 10 partite, l’Ascoli è penultimo, con soli 7 punti guadagnati. Bucchi, quindi, paga con l’esonero le prestazioni deludenti della sua squadra, incapace di reagire e, secondo i tifosi, senza attributi. La sconfitta esterna per 3-0 contro il Cittadella è stata, quindi, l’ultima partita per Bucchi, sollevato dall’incarico. La società, tramite una nota, ha comunicato la decisione, ringraziando l’allenatore e tutto il suo staff per il lavoro svolto durante la sua guida: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali.”