Reggina: arriveranno 2 punti di penalizzazione? Non per colpa sua

La Reggina non sta vivendo un momento di forma esaltante a livello di risultati e di gioco, anche se c’è da fare una considerazione a monte: ad essere nella situazione di classifica attuale in molti ci avrebbero messo la firma. I tifosi, mister Filippo Inzaghi e tutto l’ambiente questo lo sanno, ma vogliono comunque ritrovare i risultati esaltanti di qualche tempo fa.

Reggina: penalizzazione in arrivo?

La Reggina a breve potrebbe avere una penalizzazione in arrivo. La Reggina con tutta probabilità non rispetterà le scadenze federali relative al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, ma non per colpa sua. Il club amaranto, che sta attendendo l’omologa relativa alla ristrutturazione dell’ingente debito rilevato dalla precedente gestione societaria ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di poter effettuare il pagamento, ma ha trovato la porta chiusa con il Tribunale che ha rigettato la richiesta. A questo punto è probabile che arrivi un deferimento che potrebbe portare anche alla penalizzazione di due punti in classifica anche se il club è pronto a dare battaglia nelle aule di giustizia sportiva per evitare la punizione visto che era pronta a pagare quanto dovuto.