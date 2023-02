Genoa e Reggina, rischio penalizzazione fin da subito?

Il Genoa e la Reggina rischiano almeno un paio di punti di penalizzazione per irregolarità amministrative: a breve la decisione della FIGC. Un fulmine a ciel sereno, almeno per le due formazioni protagoniste. La classifica di Serie B può cambiare per Genoa e Reggina. Le due squadre, rispettivamente seconda e terza del campionato cadetto, sono a forte rischio penalizzazione. Non una bella notizia per le squadre interessate e per tutto il campionato di Serie B.

Genoa e Reggina a rischio penalizzazione

In casa Genoa c’è sotto la lente d’ingrandimento della FIGC il mancato versamento dei contributi Irpef ai suoi dipendenti per le mensilità di settembre e ottobre 2022. Il Genoa rischia almeno un paio di punti di penalità, così come la Reggina, alle prese con alcune irregolarità amministrative. Problematiche extra campo che potrebbero penalizzare Genoa e Reggina nella corsa verso la promozione diretta alla Serie A, alle spalle del Frosinone lanciatissimo. Non resta che attendere il responso ufficiale che non tarderà ad arrivare.