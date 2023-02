Serie B 26^ giornata, valanga Como, vittorie per Bari e Reggina

Dopo le partite di ieri che hanno visto le vittorie di Pisa (2 a 1 sul Perugia) e Parma (4 a 3 sul Frosinone), continua la Serie B 26^ giornata che sarà chiusa con i match tra Genoa – Spal (oggi alle 16:15) e Ascoli – Benevento (domani alle 16 e 15). Non sono mancate le soprese e la classifica giornata dopo giornata continua a cambiare.

Serie B 26^ giornata: il Bari sale al secondo posto

Il Brescia cade fra le mura amiche per mano del Bari. La squadra di Mignani vince 2 a 0 grazie alle reti di Benedetti e Scheidler. I pugliesi sono momentaneamente secondi a -12 dal Frosinone capolista. Trionfa anche la Reggina, imponendosi 2 a 1 contro il Modena. Partita sofferta per gli uomini di Inzaghi che pur passando in vantaggio con Pierozzi, subiscono il pareggio ospite firmato da Tremolada. La rete della vittoria è siglata al 59′ da Strelec. I calabresi ora sono quarti. Finisce a reti bianche il big-match tra Venezia e Cagliari con la squadra di Ranieri che resta ancorata all’ottavo posto in zona play-off promozione e i lagunari sempre più invischiati nella zona retocessione. Pareggiano anche Sud Tirol e Palermo mentre il Cittadella vince per 2 a 1 sul campo della Ternana. In chiave salvezza, vittoria cruciale per il Como che strapazza 5 a 1 il Cosenza sempre più ultimo.