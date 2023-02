Serie B, probabili formazioni Bari-Cagliari: le scelte di Mignani e Ranieri

Sabato 18 febbraio, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B tra Bari-Cagliari. Le due compagini, guidate da Michele Mignani e Claudio Ranieri, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari.

Serie B, Bari-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I pugliesi, infatti, hanno vinto 3-4 in trasferta contro la SPAL ed hanno vinto in casa per 2-1 contro il Cosenza. Il Cagliari, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro il Modena ed hanno vinto in casa 1-0 contro il Benevento.

Serie B, probabili formazioni Bari-Cagliari

Le probabili formazioni del match di Serie B Bari-Cagliari, in programma sabato 18 febbraio alle ore 16:15. Ecco le scelte di Michele Mignani e Claudio Ranieri.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, Se. Esposito. All. Mignani.

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Kourfalidis, Paulo Azzi; Mancosu; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.