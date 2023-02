Serie B, probabili formazioni Bari-Cosenza: le scelte di Mignani e Viali

Domenica 12 febbraio, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B tra Bari-Cosenza. Le due compagini, guidate da Michele Mignani e William Viali, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari.

Serie B, Bari-Cosenza: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I pugliesi, infatti, hanno perso 0-2 in casa contro il Perugia ed hanno vinto in trasferta per 3-4 contro la Spal. Il Cosenza, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno vinto 1-0 in casa contro il Parma ed hanno pareggiato 0-0 in casa contro la Ternana.

Serie B, probabili formazioni Bari-Cosenza

Le probabili formazioni del match di Serie B Bari-Cosenza, sfida valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Ecco le scelte di Michele Mignani e William Viali.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Esposito, Cheddira. Allenatore: Mignani.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Voca, Calò, Brescianini; Marras, Zarate; Finotto. Allenatore: Viali.