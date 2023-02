Sabato 25 febbraio, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B tra Venezia-Cagliari. Le due compagini, guidate da Paolo Vanoli e Claudio Ranieri, si sfideranno allo stadio Luigi Penzo di Venezia.

Serie B, Venezia-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Venezia si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I lagunari, infatti, hanno vinto 2-1 in casa contro la Spal ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Pisa. Il Cagliari, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Benevento ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Cagliari.

Serie B, probabili formazioni Venezia-Cagliari

Le probabili formazioni della sfida Venezia-Cagliari, in programma sabato 25 febbraio. Ecco le scelte di Paolo Vanoli e Claudio Ranieri.

Probabile formazione Venezia (3-5-2): Joronen, Hristov, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Radunovic, Obert, Dossena, Goldaniga, Zappa, Rog, Makoumbou, Lella, Mancosu, Luvumbo, Milico. Allenatore: Ranieri.