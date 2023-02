Ternana, che involuzione! Un 2023 da dimenticare e Andreazzoli rischia?

Doveva essere l’uomo della riscossa Aurelio Andreazzoli e invece non è stato così. La Ternana continua nella sua discesa pericolosa in classifica e adesso deve stare attenta a non farsi addirittura risucchiare nella zona playout. Arriva anche la sconfitta contro il Perugia, una brutta sconfitta, con la difesa che sembra fare acqua da tutte le parti..

Ternana, un 2023 da dimenticare

La Ternana nel 2023 ha imboccato un pericoloso trend a livello di risultati e il tanto atteso cambio di passo con Andreazzoli, non è mai arrivato. Adesso si deve guardare in faccia la realtà e la Ternana, che a inizio anno poteva ambire a una situazione di alta classifica, adesso deve guardarsi dal farsi risucchiare nella zona playout. Dopo la sconfitta di Perugia anche Andreazzoli è in discussione? Di certo il mister non vive uno dei suoi momenti migliori e la squadra sembra davvero in difficoltà. Ma il campionato di Serie B è talmente strano e lungo che tempo e modo per migliorare una stagione difficile ce n’è ancora.