Il Bari è pronto per affrontare la trasferta di Modena, difficile, come ogni partita in Serie B del resto. Serve una vittoria, soprattutto per morale e autostima e per cercare di affrontare al meglio la post season, visto che il Genoa, che occupa la seconda posizione, è ormai con un piede e mezzo in Serie A.

Turno di riposo per Cheddira?

Non un momento irresistibile in zona gol è quello di Walid Cheddira. L’attaccante, per la verità, aveva abituato troppo bene i tifosi biancorossi, e la sua stagione resta sicuramente più che positiva. Da più parti ora si riflette su un momento che tutti pensano sia assolutamente transitorio. Sarebbe giusto, in questa fase, dare un turno di riposo a Cheddira? Oppure il calciatore va impiegato con assoluta frequenza, nonostante tutto? Un pensiero che Mignani sta prendendo seriamente in considerazione e che potrebbe rivelarsi realtà, visto proprio i playoff in arrivo, per un giocatore che è stato impiegato anche nei Mondiali in Qatar con il suo Marocco.