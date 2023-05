Bari, Cagliari e Parma: le favorite per l’ultimo posto in Serie A, ecco chi parte in vantaggio

Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare di Serie B, e poi sarà tempo di playoff per conquistare l’ultimo posto in Serie A dopo le promozioni già certe di Frosinone e Genoa. Bari, Cagliari e Parma sono le favorite per la vittoria della post season.

Il Bari potrebbe avere un piccolo vantaggio

Il Bari, arrivando terzo in classifica, senza la condivisione con il Sudtirol però, per salire in Serie A potrebbe anche aver bisogno di non vincere una partita. Potenzialmente potrebbero bastare solo pareggi. Ma le tabelle e i pronostici in Serie B sono fatti per essere puntualmente smentiti e sicuramente i tifosi del Bari staranno facendo gli scongiuri. Bari favorito perchè ha due risultati a favore, e soprattutto perchè ha una squadra in grado di competere contro gli avversari più pericolosi, come Cagliari e Parma. La squadra di Ranieri è dotata di una rosa ampia e con giocatori di categoria superiore, conditi da un Lapadula, capocannoniere, in uno stato di forma ottimale. Insieme a Bari e Cagliari, c’è anche un terzo incomodo come il Parma, sempre pronto a sfruttare qualsiasi passo falso.