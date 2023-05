Cagliari: le condizioni del top player sardo in vista del Palermo, buone notizie in vista?

Il Cagliari si avvicina a grandi passi verso i playoff, che potrebbero valere il ritorno in Serie A. Non sarà facile, ma la squadra di Ranieri ha tutte le carte in regola. Contro il Palermo potrebbe essere davvero una sorta di antipasto del primo turno della post season. Cagliari impegnato nella rincorsa al quarto posto, Palermo alla ricerca di un posto all’interno dei playoff.

Le condizioni del centrocampista del Cagliari

Il giocatore a rischio si tratta di Nandez, il top player della squadra di Ranieri, il giocatore in grado di fare la differenza in ogni zona di campo. Per Nandez alla fine solo qualche preoccupazione di troppo, il giocatore sarà regolarmente della contesa, avendo smaltito i postumi dell’infortunio che lo aveva lasciato fuori. Con il centrocampista a totale disposizione, la sfida contro il Palermo, che vale un posizionamento di classifica importante nei playoff, può essere giocata con più tranquillità da parte degli uomini di Ranieri.