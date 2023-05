Cagliari: le novità sull’infortunio al ginocchio del centrocampista di Ranieri

Il Cagliari passeggia a Perugia e intraprende la strada che porta ai playoff nel migliore dei modi, solo una nota stonata per gli uomini di Ranieri. L’infortunio di uno dei suoi pezzi pregiati, il giocatore che per anni ha fatto la differenza e che è pronto a farla anche in questo finale di stagione e nella post season in arrivo.

Le ultime news sull’infortunio del centrocampista

L’unica nota stonata della serata vissuta dal Cagliari al “Renato Curi” di Perugia riguarda le condizioni fisiche di Nahitan Nandez, uscito dal campo dopo meno di un quarto d’ora per una forte botta ricevuta nella zona del ginocchio. Il centrocampista uruguaiano ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando il posto al giovane Christos Kourfalidis. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e la speranza è rappresentata dal fatto che la botta possa essere riassorbita in tempo per poter essere presente nella partita di sabato prossimo contro il Palermo, altro match super importante.