Perugia-Cagliari in arrivo e sarà una partita da vincere per la squadra di mister Ranieri, che deve trovare i tre punti in palio per non rischiare sorprese in vista dei playoff. Come al solito in Serie B, si tratta di una partita difficile, su un campo non semplice, ma il Cagliari ormai dovrà abituarsi a questo tipo di sfide e pressioni in vista della post season. Ecco le ultime novità sulla situazione infortunati.

Le ultime novità in casa Cagliari

Claudio Ranieri ha potuto sorridere nell’allenamento di ieri: recuperato Marco Mancosu dopo l’assenza segnata sul registro della partita contro la Ternana. Ci sono dei dubbi sulla presenza in campo dal primo minuto del fantasista sardo, Mancosu dovrebbe partire dalla panchina. Scalda i motori invece Paulo Azzi. L’esterno ex Modena non ha giocato contro i rossoverdi a causa della squalifica arrivata nella 34esima giornata contro il Parma. Azzi è pronto a prendersi una maglia da titolare contro il Perugia. Leonardo Pavoletti completamente recuperato, ed è una notizia ottima per Ranieri, anche se dovrebbe partire dalla panchina.