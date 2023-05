Criscito regala l’ultima vittoria al suo Genoa e dà l’addio al calcio giocato

Ci sono storie e amori che fanno giri immensi ma poi ritornano: riassunto di Mimmo Criscito e il Genoa. Dopo il suo approdo a 16 anni nel lontano 2002, Criscito ha vestito la maglia del Grifone per ben 291 volte, collezionando anche 31 reti. Nel frattempo il passaggio alla Juventus, allo Zenit e infine al Toronto FC la scorsa estate. Ma la voglia di Genoa era troppa e dopo pochi mesi dall’esperienza canadese, decide di ritornare in Liguria con uno stipendio di meno di 2000 euro con un sogno: riportare il Grifone in Serie A e col gol di ieri all’ultimo minuto su rigore, Criscito ha riportato il suo Genoa nella massima serie.

Criscito lascia il calcio ma non il Genoa

Dopo la retrocessione dello scorso anno, la voglia di Criscito di riportare la sua squadra in Serie A era davvero troppa e lo si è notato dopo aver segnato il rigore della vittoria contro il Bari. Alla vigilia aveva dichiarato che contro il Bari avrebbe giocato anche da zoppo e il rigore segnato di ieri chiude un cerchio nel migliore dei modi possibili. Questa volta Criscito ha deciso di smettere col calcio giocato ma non lascerà la Liguria in quanto entrerà nello staff della squadra rossoblù.