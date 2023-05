Playoff Serie B, le probabili formazioni di Cagliari-Venezia: le scelte di Ranieri e Vanoli

Sabato 27 maggio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per il primo turno dei playoff di Serie B tra Cagliari-Venezia. Le due compagini, guidate da Claudio Ranieri e Paolo Vanoli, si sfideranno all’Unipol Domus di Cagliari, in Sardegna.

Serie B, Cagliari-Venezia: come arrivano le due squadre

Il Cagliari si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I rossoblù, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro il Palermo ed hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Cosenza. Il Venezia, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I lagunari, infatti, hanno vinto in casa per 3-2 contro il Perugia ed hanno perso in trasferta per 2-1 contro il Parma.

Serie B, probabili formazioni Cagliari-Venezia

Le probabili formazioni del match di Serie B tra Cagliari-Venezia, in programma sabato 27 maggio alle ore 20:30. Ecco i possibili undici scelti da Claudio Ranieri e Paolo Vanoli.

Probabile formazione Cagliari – (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Dossena, Azzi; Nandez, Deiola, Rog; Mancosu; Lapadula, Pavoletti.

Allenatore: Claudio Ranieri

Probabile formazione Venezia– (3-5-2): Joronen; Svoboda, Carboni, Modolo; Zampano, Tessmann, Andersen, Cheryshev, Candela; Pohjanpalo, D.Johnsen.

Allenatore: Paolo Vanoli