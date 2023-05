Serie B, Parma-Brescia dove vederla in diretta tv e streaming live

Giornata di campionato numero 36 in Serie B con la gara Parma-Brescia, ecco dove vederla in diretta tv e streaming live. Entrambe le squadre sono attese da un finale di stagione al cardiopalma per poter ottenere l’obiettivo che appare all’orizzonte ma che è ancora da raggiungere.

Il Parma cerca gli ultimi punti necessari per accedere ai playoff. I ducali occupano al momento la sesta posizione in classifica con 51 punti e potrebbero essere la vera mina vagante degli spareggi per la Serie A. Il Brescia ha raccolto 10 punti nelle ultime 4 gare e si è tolta da una delicata posizione di classifica, anche se al momento dovrebbe disputare lo spareggio per restare in Serie B contro il Cosenza.

Parma-Brescia, dove vederla in diretta tv e streaming

Parma-Brescia si giocherà domenica 7 maggio alle ore 16:15 allo stadio Ennio Tardini di Parma. sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva ora.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Brescia-Parma 0-2, le immagini della gara d’andata