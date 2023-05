Bari-Sudtirol, streaming gratis e diretta tv Helbiz, OneFootball o Sky? Dove vedere playoff Serie B

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio “San Nicola” si disputerà il match Bari-Sudtirol, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff del campionato di Serie B; nella gara d’andata c’è stata la vittoria degli altoatesini per 1-0, grazie alla reti di Rover al 92′.

Dunque alla squadra pugliese per qualificarsi alla finale dovrà necessariamente vincere con qualunque risultato, anche di misura visto che in quel caso sarebbe premiata per la miglior posizione in classifica. In questa stagione l’incontro di campionato giocato a Bari, è terminato con il risultato di 2-2 con i “Galletti” che hanno recuperato dal doppio svantaggio maturato nei primi 37 minuti.

L’arbitro dell’incontro sarà Simone Sozza della sezione A.I.A. di Seregno (Monza e Brianza), coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, Quarto Ufficiale Baroni. L’altra semifinale vedrà opposte Parma-Cagliari (andata 3-2 per i sardi, ritorno sabato 3 in Emilia).

Bari-Sudtirol, probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Allenatore: Michele Mignani

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Fiordilino, Belardinelli; Mazzocchi, Odogwu.

Dove vedere Bari-Sudtirol, probabili formazioni

Il match Sudtirol-Bari sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch. 202) e Sky Sport 4K (ch. 213), che hanno un costo di 19,99 euro al mese e un costo di installazione di 30 euro. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Inoltre anche in questa stagione il campionato di Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv, acquistando l’abbonamento specifico (differente da quello base di Prime). I prezzi attualmente in vigore sono i seguenti: mensile 5,99 euro con 4 euro al mese di cashback da spendere in mobilità; annuale 49,99 euro con 30 euro all’anno di cashback da spendere in mobilità e infine “unlimited” 39,99 euro al mese.

Un’ultima opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.