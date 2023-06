Cagliari – Bari 1 a 1, Antenucci risponde a Lapadula

Cagliari – Bari 1 a 1. Il primo match sembrava alla portata della squadra di Claudio Ranieri ma i pugliesi sono riusciti a pareggiare al 96′. La pratica non è ancora chiusa. La posta in palio è altissima e le due squadre lo sanno bene, vincere vuol dire promozione in Serie A e per questo motivo nella gara di ritorno, in campo, ci sarà battaglia.

Cagliari – Bari 1 – 1, pareggio in extremis

Allo Stadio Unipol Domus, Sir Claudio Ranieri schiera la formazione tipo, affidandosi alla verve realizzativa del bomber dei sardi, Gianluca Lapadula. È proprio quest’ultimo che al nono minuto insacca di testa su assist di Mancosu. Dopo una prima reazione degli ospiti, sono nuovamente i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con Deiola che colpisce una traversa. Al 38′ arriva la miglior occasione per il Bari. Nandez nella propria area di rigore colpisce la palla con la mano, l’arbitro va al VAR e concede il penalty ai pugliesi. Dagli undici metri si presenta Walid Cheddira ma l’attaccante sbaglia e il Cagliari resta in vantaggio. Nel secondo tempo gli uomini di Mignani cercano il pareggio mentre la squadra di Ranieri il gol del KO. Alla fine dei novanta minuti Cagliari – Bari sembrava destinata a chiudersi sul punteggio di 1 a 0 per i padroni di casa e invece il calcio è spietato. Folorunsho va giù dopo un contrasto con Altare. L’arbitro va nuovamente al VAR e concede un secondo calcio di rigore al Baria. Stavolta Antonucci fredda il portiere e pareggia l’incontro. I sardi chiudono la partita in attacco e sfiorano il nuovo vantaggio con Prelec che di testa sfiora il gol. Dopo ben 13 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.