Cagliari-Bari streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale andata playoff Serie B

Giovedì 8 giugno alle ore 20:30 allo stadio “Unipol Domus” di Cagliari si disputerà il match Cagliari-Bari, valevole per l’andata della finale dei playoff del campionato di Serie B. Due partite per decidere il destino di due piazze storiche: il Bari ha buttato fuori il Sudtirol nella semifinale playoff, mentre il Cagliari ha vinto il doppio confronto contro il Parma soffrendo e lottando fino alla fine. Adesso si giocano l’accesso alla Serie A: per i pugliesi sarebbe un ritorno dopo dodici anni.

Cagliari-Bari, le probabili formazioni

CAGLIARI (IN AGGIORNAMENTO)



BARI (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Cagliari-Bari in tv e streaming

La finale di andata dei playoff del campionato di Serie B tra Cagliari e Bari verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match della Unipol Domus anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.