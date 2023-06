Il Cagliari è uscito dalla partita di andata contro il Parma euforico dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro il Parma. Adesso ci sarà la gara di ritorno da affrontare e anche se non sarà una passeggiata, gli uomini di Ranieri potranno affrontarla con 2 risultati su 3 a disposizione. Situazione impensabile anche solo a fine primo tempo della gara di andata dei playoff, quando il Cagliari era sotto di 0-2 nel punteggio.

I nomi dei diffidati del Cagliari

Il Cagliari di Claudio Ranieri, ha due diffidati in lista: si tratta di un difensore ed un centrocampista, ovvero Dossena e Kourfalidis. I due giocatori dovranno fare massima attenzione. La gara di ritorno contro il Parma sarà una sfida durissima in uno stadio gremito che cercherà di rappresentare un fattore. Ma il Cagliari è in grado di affontare con attenzione questa trasferta per cercare di giocarsi tutto nella finale (eventuale) dei playoff contro una squadra tra Bari e Sudtirol.