Il Cagliari “vede” il Bari in finale dei playoff, ma prima c’è da concludere l’opera contro il Parma, ribaltato all’andata con una prestazione super di Luvumbo. Gli uomini di Ranieri hanno a disposizione due risultati su tre, impensabile a metà secondo tempo della gara di andata. Lo aspetta il Parma con il dubbio Buffon.

Parma, Buffon verso il forfait

Cagliari e Parma si giocano il tutto per tutto nella semifinale di ritorno del Tardini. Gianluigi Buffon è in dubbio a causa di un problema al polpaccio che lo ha costretto ad uscire nella partita dell’Unipol Domus. Il portiere dei ducali è vicino al forfait. Parma Today riporta come l’infortunio sia più grave del previsto. L’impressione è che Buffon dovrà spingere da fuori i propri compagni contro gli uomini di Claudio Ranieri. Pronto a una maglia da titolare Leandro Chichizola. Non è nemmeno così improbabile la convocazione di Buffon che potrebbe essere presente in panchina per spingere i propri compagni da bordocampo.