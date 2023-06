Finale playoff Serie B, le probabili formazioni di Bari-Cagliari: le scelte di Mignani e Ranieri

Domenica 11 giugno, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno della finale playoff di Serie B tra Bari-Cagliari. Le due compagini, guidate da Michele Mignani e Claudio Ranieri, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari, dove è previsto il tutto esaurito con più di 50mila spettatori sugli spalti.

Finale playoff Serie B, Bari-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nel doppio confronto in semifinale playoff con il Sudtirol di Bisoli. I pugliesi, infatti, hanno perso a Bolzano per 1-0 con gol di Rover al 92′ ed hanno vinto in casa per 1-0 grazie alla rete siglata da Benedetti al 70′. Il Cagliari, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nel confronto in semifinale con il Parma. I rossoblù, infatti, hanno vinto in casa per 3-2 con doppietta di Luvumbo nel finale ed hanno pareggiato al Tardini per 0-0. La gara d’andata della finale playoff tra Cagliari e Bari è terminata col risultato di 1-1, con gol di Lapadula e Antenucci.

Finale playoff Serie B: probabili formazioni Bari-Cagliari

Le probabili formazioni della gara di ritorno della finale playoff di Serie B tra Bari-Cagliari, in programma domenica 11 giugno alle ore 20:30. Ecco i possibili undici scelti da Michele Mignani e Claudio Ranieri.

Formazione Bari (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Esposito, Morachioli. Allenatore: Mignani

Formazione Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri