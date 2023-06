Cagliari-Bari in arrivo, finale playoff di andata che si giocherà in Sardegna e si preannuncia una partita all’ultimo sangue, nonchè una doppia sfida incerta. Il favore del pronostico in realtà non pende da nessuna delle due parti e regna sovrana proprio l’incertezza, come una degna finale di qualsiasi competizione. Se la giocano due grandi squadre che probabilmente, anzi sicuramente in Serie B non dovrebbero proprio esserci. Una squadra sicuramente rimarrà in questo torneo anche il prossimo anno e questa non è di certo una scoperta, ma la realtà. Il Bari avrà il piccolo vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa, davanti al proprio pubblico. Il Cagliari potrà contare sul momento di forma esaltante e sul bomber del torneo, Gianluca Lapadula. Entrambe le squadre hanno nei tifosi l’arma in più.

Le parole di Osio

Marco Osio, ex centrocampista “storico” del Parma ha commentato ed espresso il proprio parere sulla sfida che vedrà Cagliari e Bari protagoniste. Ecco le sue parole rilasciate al portale ParmaLive: “Non è facile. A parte il vantaggio che può avere il Bari, che non influisce più di tanto, come abbiamo potuto constatare per la situazione del Parma eliminato dal Cagliari, io penso che anche le tifoserie possano fare la differenza. Il pubblico di Bari è più caldo rispetto a quello di Cagliari. Al tempo stesso, in base alla squadra e all’esperienza, io dico che il Cagliari è leggermente favorito. Ho visto giocare la squadra sarda, soprattutto la gara di semifinale di ritorno al Tardini, e posso dire che è una squadra molto quadrata, tatticamente perfetta, guidata da un allenatore molto esperto. Ma resta molto combattuta: se dovessimo fare delle percentuali, direi 51% Cagliari e 49% Bari”.